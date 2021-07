Mecz rozpoczął się w poniedziałek, lecz z uwagi na złe warunki atmosferyczne (padający deszcz) przerwany został w czwartym secie. Wznowiono go we wtorek, o 14:30. Choć w momencie powrotu do gry Polak przegrywał, zdołał odwrócić losy starcia na swoją korzyść. Nagrodą jest nie tylko jeden z największych sukcesów w karierze, ale także czekający go bój o półfinał z Rogerem Federerem.

Tuż po spotkaniu zawodnik z Wrocławia dał upust radości za pośrecnictwem Twittera. - Brak mi słów, zwycięstwo na tym korcie, przy takiej publiczności, z tak niesamowitym tenisistą to dla mnie coś specjalnego - napisał.



- Nie mogę się już doczekać jutrzejszego meczu z Rogerem - dodał, dziękując jednocześnie za okazane mu wsparcie.



Spotkanie z żywą legendą tenisa rozegrane zostanie w środę.



TC

Zdjęcie Hubert Hurkacz /PAP/EPA/VICKIE FLORES /PAP