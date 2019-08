Magdalena Fręch awansowała do trzeciej, decydującej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open (pula nagród 57,2 mln dolarów). Polka pokonała w środę Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 6:2, 5:7, 6:4.

Pojedynek trwał dwie godziny i 11 minut. Polka jest 222. w światowym rankingu, a Słowaczka plasuje się w nim na 173. pozycji. W drugiej rundzie kwalifikacji mężczyzn wystąpi Kamil Majchrzak, który zmierzy się z doświadczonym Hiszpanem Tommym Robredo. Na inaugurację Polak pokonał Argentyńczyka Carlosa Berlocqa 6:3, 3:6, 6:3.

23-letni Majchrzak w światowym rankingu zajmuje 94. miejsce i w kwalifikacjach rozstawiony jest z numerem czwartym.

W pierwszej rundzie eliminacji pań odpadła Katarzyna Kawa. By znaleźć się w głównej drabince US Open trzeba wygrać trzy spotkania. Udział w turnieju głównym (początek w poniedziałek) mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. Tytułu w singlu bronić będą Japonka Naomi Osaka i Serb Novak Djokovic.

Wynik 2. rundy kwalifikacji US Open: Magdalena Fręch (Polska) - Rebecca Sramkova (Słowacja) 6:2, 5:7, 6:4.

Zdjęcie Magdalena Fręch / AFP