W I rundzie US Open rozstawiony z numerem 24 Hubert Hurkacz pokonał niemieckiego tenisistę Petera Gojowczyka 6:3, 6:4, 6:4. Mecz trwał godzinę 50 minut. W kolejnej rundzie Polak zagra z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną.

Polak zaczął mecz efektownie. Po 12 minutach prowadził 4:0. Bardziej wynikało to jednak z błędów, które popełniał rywal niż z nadzwyczajnej gry tenisisty z Wrocławia. Gdy Gojowczyk otrząsnął się był w stanie wygrać dwa gemy przy podaniu Hurkacza. Wynik nie wyglądał już tak okazale, zrobiło się niebezpiecznie - było 3:4. Ale Polak znów przejął inicjatywę i nie oddał gema. Pierwszego seta wygrał w 28 minut.

Kolejny był dużo bardziej zacięty. Do stanu 4:4 nie doszło do żadnego przełamania serwisu, choć nie brakowało break pointów. Polak dzielnie przetrwał trudne momenty, a w końcówce w końcu wygrał gema przy podaniu Gojowczyka i objął prowadzenie 5:4. Nie zmarnował tej szansy. Drugi set - trwający 50 minut - dla Polaka.

31-letni niemiecki tenisista wciąż był groźny. Szybko wygrywał swoje gemy serwisowe, starał się grać agresywnie returnem, zmuszał Hurkacza do czujności. Polak jednak nie dał się zaskoczyć. Trzeci set toczył się więc według podobnego scenariusza jak drugi. Najpierw gem za gem, a w decydującym momencie to zawodnik z Wrocławia doszedł do głosu. Wystarczyło jedno przełamanie serwisu rywala (przy stanie 4:4), by wygrać tego seta i cały mecz. Ostatni gem Hurkacz wygrał do zera. Zakończył spotkanie równie efektownie jak go zaczął.

W kolejnej rundzie Hurkacz zagra z Alejandro Davidovichem Fokiną. 21-letni Hiszpan jest sklasyfikowany na 99. miejscu w rankingu ATP. W pierwszym meczu pokonał Austriaka Dennisa Novaka 3:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:0. Trzy lata temu Fokina wygrał juniorski Wimbledon, w tym roku przeszedł rundę w Australian Open. To groźny przeciwnik, ale jak najbardziej w zasięgu Polaka.

I runda US Open - gra pojedyncza mężczyzn

Hubert Hurkacz (24) - Peter Gojowczyk 6:3, 6:4, 6:4.