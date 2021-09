Tenis. US Open. Daniił Miedwiediew zakończył piękną przygodę kwalifikanta

Tenis

Daniił Miedwiediew awansował do półfinału US Open. We wtorkowym meczu pokonał kwalifikanta, Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podcast o Rugby: Odcinek 3. GOŚĆ: Piotr Zeszutek. Wideo INTERIA.TV