Tenis. US Open. Alexander Zverev awansował do półfinału

Zverev przedłużył do 16 serię wygranych pojedynków w ostatnich tygodniach.

Niemiecki tenisista zwycięską passę rozpoczął podczas igrzysk w Tokio, gdzie wywalczył złoty medal. Po przenosinach do USA w drugiej połowie sierpnia triumfował w prestiżowej imprezie ATP Masters 1000 w Cincinnati.

Pochodzący z Hamburga gracz to finalista ubiegłorocznej edycji US Open. To jedyny turniej wielkoszlemowy, w którym wystąpił w meczu o tytuł.

W półfinale jego rywalem będzie zwycięzca pojedynku lidera światowego rankingu Serba Novaka Djokovica z Włochem Matteo Berrettinim, rozstawionym tutaj z numerem szóstym.

