Urszula Radwańska w finale turnieju ITF w Kazaniu przegrała z Julią Hatouką 6:7, 6:4, 4:6. Tym samym jej seria zwycięstw została przerwana na dziewięciu.

Polka notuje aktualnie świetny okres. Okazała się najlepsza w turnieju ITF w Moskwie, a w Kazaniu bez większych kłopotów zameldowała się w finale, gdzie czekała na nią... rywalka ze stolicy Rosji, Julia Hatouka.

Spotkanie nie rozpoczęło się po myśli Radwańskiej, która po zaciętej walce przegrała pierwszego seta 6:7. W drugiej partii powzięła skuteczny rewanż, zwyciężając 6:4. Trzecia partia także zaczęła się dla naszej tenisistki bardzo dobrze, lecz z czasem rywalka odzyskiwała rezon i to do niej należało ostatnie słowo. Wygrała 6:4 i tym samym triumfowała w całym spotkaniu.



Porażka oznacza, że została przerwana seria zwycięstw Radwańskiej, która triumfowała w siedmiu kolejnych meczach. Mimo to, Polka może cieszyć się z pokaźnego awansu w rankingu - w najnowszym notowaniu będzie zajmować 215. miejsce. Na początku 2021 roku była 288.

