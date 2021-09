Polka, zajmująca 215. miejsce w rankingu WTA była uznawana za faworytkę spotkania. Pierwszy set padł jednak łupem rywalki, która wygrała 6:4.

W drugiej partii, przy stanie 2:0 dla Brytyjki spotkanie zostało przerwane. Polka skreczowała. Dokładny powód nie jest póki co znany.



Dla Radwańskiej był to pierwszy występ od zakończenia kwalifikacji do US Open. Nasza zawodniczka dotarła w nich do drugiej rundy.



TC