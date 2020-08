Iga Świątek i Viktoria Kuzmova awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju WTA rangi Premier5 na kortach twardych w Nowym Jorku. W drugiej rundzie polsko-słowacki duet tenisistek pokonał reprezentantki gospodarzy Asię Muhammad i Taylor Townsend 7:6 (7-3), 6:3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Dawid Celt dla Interii: Próbujemy ratować ten sezon. Wideo INTERIA.TV

Świątek i Kuzmova na otwarcie wygrały z ukraińskimi bliźniaczkami Nadią i Ludmyłą Kiczenok 6:2, 6:3. Teraz będą jeszcze musiały poczekać na wyłonienie swoich ćwierćfinałowych rywalek. Będą nimi rozstawione z numerem piątym Japonki Shuko Aoyama i Ena Shibahara lub zwyciężczynie pojedynku między Czeszką Marie Bouzkovą i Szwajcarką Jil Teichmann oraz Amerykankami Jessicą Pegulą i Shelby Rogers.

Reklama

19-letnia Polka startowała również w singlu, ale w tej konkurencji odpadła już w pierwszej rundzie. Uległa w niedzielę Rosjance Wierze Zwonariowej 6:1, 3:6, 1:6.

W poniedziałek z rywalizacją pożegnało się kilka czołowych zawodniczek. Wyeliminowane zostały m.in. rozstawiona z "dwójką" Amerykanka Sofia Kenin oraz będąca turniejową "szóstką" Czeszka Petra Kvitova. Pierwsza musiała uznać wyższość Francuzki Alize Cornet, a druga Bouzkovej.

Mecze otwarcia - zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej - przegrała zaś wcześniej druga z Polek - Magda Linette.

Turniej Western&Southern Open zwykle odbywa się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja (pula nagród 1,95 mln dol.) z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Wynik meczu 2. rundy (1/8 finału) debla:

Iga Świątek, Viktoria Kuzmova (Polska, Słowacja) - Asia Muhammad, Taylor Townsend (obie USA) 7:6 (7-3), 6:3.