Magda Linette i Brytyjka Heather Watson uległy Amerykankom Cori Gauff i Catherine McNally 1:6, 3:6 w pierwszej rundzie debla w turnieju WTA rangi Premier5 na kortach twardych w Nowym Jorku. Polska tenisistka dzień wcześniej przegrała też na otwarcie w singlu.

Linette w grze pojedynczej musiała w niedzielę uznać wyższość Rosjanki Wiery Zwonariowej 6:1, 3:6, 1:6.

W stawce uczestniczek jest jeszcze Iga Świątek. Ona również pożegnała się już ze zmaganiami indywidualnymi, ale jeszcze w poniedziałek ma zagrać w drugiej rundzie debla. W parze ze Słowaczką Viktorią Kuzmovą powalczą o awans do ćwierćfinału.

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja (pula nagród 1.95 mln dol.) z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Cori Gauff, Catherine McNally (obie USA) - Magda Linette, Heather Watson (Polska, W. Brytania) 6:1, 6:3.