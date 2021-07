Tenis. Turniej WTA w Gdyni. Dwie Polki w 1/8 finału imprezy

Tenis

Katarzyna Kawa awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Gdyni. Sztuka ta nie powiodła się dwóm innym grającym we wtorek rodaczkom: Weronice Baszak i Magdalenie Fręch. Do kolejnej rundy awansowała jeszcze Weronika Falkowska.

