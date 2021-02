Iga Świątek dzięki zwycięstwu w turnieju WTA w Adelajdzie przesunie się w rankingu na 15. pozycję. Nigdy dotąd w karierze nie plasowała się wyżej.

Młoda Polka przez imprezę na Antypodach przeszła jak burza, w całym turnieju nie przegrywając ani jednego seta. Finał z Belindą Bencić był w jej wykonaniu prawdziwym koncertem. Rozprawiła się z przeciwniczką w 68 minut, wygrywając 6:2, 6:2.

Sukces ten ma historyczny wymiar, bowiem nigdy dotąd Świątek nie wygrała turnieju WTA. Co więcej, zdobyte w nim punkty (470) pozwolą się jej przesunąć w górę rankingu. W najbliższym notowaniu zobaczymy ją na najwyższej pozycji w karierze.



19-latka będzie zajmować 15. miejsce, co oznacza awans o trzy pozycje w górę. Łączny dorobek naszej reprezentantki to 3483 punkty. W zestawieniu prowadzi niezmiennie Amerykanka Ashleigh Barty, która w Adelajdzie odpadła w 1/8 finału.



