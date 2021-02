Iga Świątek po raz drugi w karierze zagra o triumf w turnieju rangi WTA. Polka w Adelajdzie zmierzy się z Belindą Bencić.

Rozstawiona z "piątką" Świątek w efektownym stylu przeszła drogę do finału w Adelajdzie - nie straciła przy tym ani jednego seta. Jest spotkanie półfinałowe trwało zaś godzinę i 20 minut, czyli dwa razy krócej niż to z udziałem Bencic (2.).

19-letnia Polka w przeszłości raz dotarła do finału zawodów WTA - w 2019 roku w Lugano musiała w nim uznać wyższość Słowenki Polony Hercog. Starsza o cztery lata Szwajcarka pod tym względem jest bardziej doświadczona i utytułowana. W decydującym spotkaniu turnieju tej rangi wystąpi po raz 11., a na koncie ma cztery sukcesy. Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego może się jednak pochwalić już tytułem wielkoszlemowym - triumfowała w październiku we French Open. Helwetka, która w przeszłości zmagała się z kontuzją nadgarstka, najdalej dotarła w takiej rywalizacji do półfinału (US Open 2019).

Iga Świątek - Belinda Bencić - rywalka wyżej w rankingu

Sklasyfikowana na 18. pozycji na światowej liście Świątek i 12. w tym zestawieniu Bencic (rok temu była czwarta) nigdy wcześniej nie zmierzyły się w oficjalnym pojedynku. Trenowały jednak razem kilka razy ostatnio w Adelajdzie.

"Dzięki temu wiem, czego się spodziewać. Iga ma inny, nieco unikalny styl gry. To jej atut, bo utrudnia tym zadanie rywalkom" - oceniła Szwajcarka, która trzy ze swoich tytułów wywalczyła na kortach twardych (na takich też toczy się rywalizacji w Australii).

Tenisistka z Raszyna niezależnie od wyniku sobotniego meczu w poniedziałek awansuje na najwyższe miejsce w karierze w rankingu WTA. Jeżeli wygra, to zostanie 15. rakietą świata. W przypadku porażki przesunie się na 16. pozycję.

Jej sobotni mecz rozpocznie się prawdopodobnie ok. godz. 8:30 czasu polskiego. Singlistki wyjdą na kort tuż po zakończeniu finału debla.