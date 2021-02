Urszula Radwańska pokonała wyżej notowaną Rosjankę Isabellę Shinikovą 7:6 (7-2), 6:3 i awansowała do półfinału turnieju ITF w Moskwie.

Polka, aktualnie zajmująca w rankingu 259. miejsce przystąpiła do rywalizacji po niemal miesięcznej przerwie. Po raz ostatni oglądaliśmy ją w akcji w turnieju we Francji, gdzie dotarła do półfinału.

Nasza zawodniczka z wyżej notowaną przeciwniczką miała problemy tylko w pierwszym secie. W drugim była wyraźnie lepsza i po pewnym triumfie zameldowała się w najlepszej czwórce. O finał zagra z nieznaną szerzej Berfu Cengiz z Turcji. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę.



TC