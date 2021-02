Urszula Radwańska zameldowała się w finale turnieju ITF w Moskwie. Polka w półfinale pokonała zdecydowanie niżej rozstawioną Turczynkę, Berfu Cengiz.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Iga Świątek wygrywa turniej WTA. W finale pokonała Belindę Bencić - skrót. Wideo © 2021 Associated Press

Dla Radwańskiej to drugi start w sezonie po turnieju we Francji (Andrezieux-Boutheon), gdzie dotarła do półfinału. W Rosji radziła sobie świetnie, a potwierdzeniem tego było starcie z Cengiz, które wygrała bardzo pewnie.

Reklama

30-latka w pierwszej partii triumfowała 6:4, zaś w drugiej -7:5.



W finale imprezy zmierzy się z Białorusinką, Julią Hatouką. Będzie to szansa na jej siódmy triumf w imprezie rangi ITF. Poprzedni odniosła we wrześniu 2019 roku w Clermont-Ferrand.



TC