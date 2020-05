Tenis. Turniej ATP w Szanghaju. Organizatorzy myślą o wynajęciu samolotu

Organizatorzy październikowego turnieju ATP rangi Masters 1000 w Szanghaju są przygotowani na różne scenariusze w związku z pandemią. Jeden z nich zakłada wynajęcie samolotu, który miałby przewieźć tenisistów z jednego miejsca w Europie do Azji.

Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie wznowiona międzynarodowa rywalizacja w tenisie. Organizatorzy prestiżowej imprezy na kortach twardych w Szanghaju (pula nagród 8,7 mln dol.), która zaplanowana jest w dniach 11-18 października, starają się przygotować na każdy wariant. Wśród nich są m.in. odwołanie zawodów, organizacja ich przy pustych trybunach lub z uwzględnieniem utrzymania restrykcji dotyczących podróży.

"To przypomina trochę działania wojenne - rozpatrujemy różne scenariusze i opcje, które wydają się być dostępne. To wiąże się z dużą kreatywnością. Uczymy się dzięki temu nowych rzeczy" - zaznaczył dyrektor turnieju Michael Luevano w wywiadzie dla portalu Tennis Majors.

Przyznał, że jednym z głównym problemów mogą być utrzymujące się jeszcze wówczas utrudnienia dotyczące podróżowania. Jedną z opcji jest więc wyczarterowanie samolotu dla zawodników i przewiezienie ich z jednego miejsca w Europie. Brana jest również pod uwagę konieczność ich odizolowania od innych osób i umieszczenia w jednym hotelu.

Luevano zwrócił uwagę, że losy imprezy zależą od ATP, ale przede wszystkim od decyzji lokalnych władz.

"Analizujemy różne możliwości, ale ostatecznie to nie będzie nasz wybór. To rząd i lokalne władze zdecydują, czy chcą, byśmy przeprowadzili imprezę na dużą skalę, przy pustych trybunach bądź wcale" - podkreślił.

Wskazał, że jego zespół musi znać odpowiedź pod koniec sierpnia lub na początku września, by zorganizować wszystko na czas. Zapewnił, że w razie konieczności nie będzie problemu z przesunięciem terminu turnieju na końcówkę października.

"Nawet jeśli musielibyśmy ograniczyć liczbę kibiców, to wciąż byłoby dobre dla fanów, by impreza się odbyła. Jestem optymistą. W takiej sytuacji musisz nim być i musisz zachować motywację. Za wcześniej, by mówić o ostatecznych decyzjach. Zobaczymy, co się stanie np. z wielkoszlemowym US Open. Nawet jeśli rząd uzna, że nie możemy przeprowadzić zawodów w tym roku, to na pewno będziemy już bardziej gotowi na przyszłoroczną edycję" - podsumował dyrektor turnieju w Szanghaju.

