Hubert Hurkacz i John Isner wygrali z Australijczykami Maxem Purcellem i Lukiem Saville 6:3, 6:0 w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju ATP w Nowym Jorku. W niedzielę Polak i Amerykanin staną po przeciwnych stronach siatki w pierwszej rundzie gry pojedynczej.

Rywalami Hurkacza i Isnera w 1/8 finału będą albo Hiszpan Pablo Carreno Busta i Australijczyk Alex de Minaur, albo rozstawieni z numerem czwartym Chorwat Ivan Dodig i Słowak Filip Polasek.

W deblu startuje także Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk są rozstawieni numerem drugim i na początek zagrają z Chorwatem Mate Pavicem i innym reprezentantem Brazylii Bruno Soaresem.

W singlu z Polaków wystartuje tylko Hurkacz. Kamil Majchrzak odpadł w eliminacjach.

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w stanie Ohio, ale w tym roku z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Hubert Hurkacz, John Isner (Polska, USA) - Max Purcell, Luke Saville (obaj Australia) 6:3, 6:0

