Hubert Hurkacz, rywalizujący w duecie razem z Felixem Auger-Aliassime (Kanada) przegrał w drugiej rundzie debla podczas turnieju ATP w Monte Carlo z dwójką Juan-Sebastian Cabal / Robert Farah 0:6, 2:6.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urszula Radwańska dla Interii: Sukcesy Igi i Huberta dają "kopa" nam wszystkim. Wideo TV Interia

Polak, który w środę zaskakująco szybko zakończył walkę w turnieju singlistów już na drugiej rundzie, miał szansę powetowania sobie niepowodzenia w rywalizacji deblowej. Wraz z 21-letnim partnerem mierzył się z duetem Kolumbijczyków. Choć rywale notowani byli wyżej, polscy fani liczyli na niespodziankę.

Reklama

Niestety, polsko-kanadyjski duet nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki. Szczególnie widoczne było to w pierwszym secie, przegranym przez niego "do zera" w ledwie 23 minuty. Niewiele lepiej było w secie drugim: Hurkacz i Auger-Aliassime zdołali "urwać" tylko dwa gemy. Całe spotkanie nie trwało nawet godziny - zakończyło się po 53 minutach.



Hurkacz niedawno wygrał turniej ATP 1000 w Miami, co pozwoliło mu awansować w rankingu ATP na 16. pozycję.



TC