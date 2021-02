Hubert Hurkacz pokonał Mikaela Torpegaarda 6:4, 6:3 w meczu drugiej rundy turnieju ATP w Melbourne. Spotkanie trwało zaledwie 68 minut.

Polak sezon otworzył występem w turnieju w Delray Beach, gdzie nie znalazł swojego pogromcy. W Melbourne w pierwszej rundzie miał "wolny los", zaś w drugiej los skojarzył go ze sklasyfikowanym na 193. miejscu w rankingu Duńczykiem.

