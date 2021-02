Tenis. Turniej ATP w Cordobie. Diego Schwartzman za burtą

Diego Schwartzman pożegnał się z rywalizacją w turnieju ATP w Cordobie. W półfinałach imprezy znalazło się jednak aż trzech Argentyńczyków.

Schwartzman przegrał w piątek z występującym z "piątką" Hiszpanem Albertem Ramosem 1:6, 6:4, 3:6. Innego z faworytów wyeliminował w ćwierćfinale Federico Coria. Wyższość tego reprezentanta gospodarzy musiał uznać rozstawiony z "dwójką" Francuz Benoit Paire - 3:6, 2:6.

Ramos w półfinale zmierzy się z Facundo Bagnisem, a Coria w argentyńskim pojedynku z Juanem Manuelem Cerundolo.

To trzecia edycja Cordoba Open. Jest to pierwszy turniej ATP na kortach ziemnych w tym sezonie i rozpoczyna on serię zawodów w Ameryce Łacińskiej. W obsadzie nie było Polaków.