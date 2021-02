Tenis. Turniej ATP w Cordobie. Debiutant w finale

Juan Manuel Cerundolo i Albert Ramos Vinolas zagrają w finale turnieju ATP w Cordobie.

Zajmujący dotychczas 335. miejsce w światowym rankingu Cerundolo, który w Cordobie przebijał się przez eliminacje i debiutuje w imprezie ATP Tour, w półfinale pokonał swojego rodaka Federico Corię 6:4, 4:6, 6:2.

"To niewiarygodne, że dotarłem tak daleko" - przyznał Cerundolo.

W drugim półfinale Ramos Vinolas wygrał z innym Argentyńczykiem - Facundo Bagnisem 7:5, 5:7, 6:3. Hiszpan powalczy o trzeci tytuł w karierze - wcześniej triumfował w szwedzkim Bastad w 2016 i Gstaad w Szwajcarii w 2019 roku.

To trzecia edycja Cordoba Open. Jest to pierwszy turniej ATP na kortach ziemnych w tym sezonie i rozpoczyna on serię zawodów w Ameryce Łacińskiej. W obsadzie nie było Polaków.