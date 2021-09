Tenis. Sloane Stephens chce zmiany przepisów dotyczących korzystania z toalety w trakcie meczu

Tenis

Zwyciężczyni US Open z 2017 roku zaapelowała do władz tenisa o zmianę przepisów dotyczących korzystania z toalety w trakcie meczu. Sloane Stephens zwróciła uwagę na nieograniczony czas na wyjście do łazienki, który wpływa na dekoncentrację rywali.

