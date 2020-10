Znakomita rumuńska tenisistka Simona Halep poinformowała, ze jest zakażona koronawirusem. Zawodniczka podkreśliła, że czuje się dobrze.

Druga w światowym rankingu Halep zakomunikowała na Twitterze o pozytywnym wyniku testu.

"Witam wszystkich, chciałam was poinformować, że mój wynik testu na obecność COVID-19 jest pozytywny. Izoluję się w domu i wracam do zdrowia po łagodnych objawach. Czuję się dobrze... Wspólnie przez to przejdziemy" - napisała Rumunka.

Cztery tygodnie temu Halep została wyeliminowana przez Igę Świątek w 1/8 finału Ronalda Garrosa. Turniej zakończył się triumfem młodej polskiej zawodniczki.

Także Świątek przechodziła w ostatnich dniach testy na koronawirusa, ale dały one wynik negatywny.



Halep zakończyła już starty w tym sezonie.



