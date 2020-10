Tenis. Różne scenariusze przed przyszłorocznym Wimbledonem

Po odwołaniu tegorocznej edycji Wimbledonu, organizatorzy nie chcą dopuścić do podobnego scenariusza w przyszłym roku. To dlatego turniej ma odbyć się za wszelką cenę. Z tego powodu priorytetem jest przygotowanie kilku opcji.

Tegoroczny turniej wielkoszlemowy miał rozgrywać się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Latem sytuacja epidemiologiczna na świecie nie pozwalała jednak na bezpieczne przeprowadzenie rozgrywek. To dlatego po raz pierwszy od czasu II wojny światowej, tenisiści nie wybiegli na londyńskie korty trawiaste.

Chociaż aktualnie na świecie koronawirus ponownie daje o sobie znać, organizatorzy turnieju chcą za wszelką cenę doprowadzić do edycji w 2021 roku. W tym celu przygotowano kilka możliwych scenariuszy.

"Organizacja mistrzostw w 2021 roku jest naszym priorytetem numer jeden i aktywnie angażujemy się w planowanie scenariuszy, aby zrealizować ten priorytet" - powiedziała dyrektor AELTC (The All England Lawn Tennis and Croquet Club).

Turniej ma odbyć się w najlepszym wypadku przy pełnej publiczności. Dwa kolejne scenariusze zakładają rozgrywki przy ograniczonej liczbie kibiców lub z całkowitym ich brakiem.

Przyszłoroczny Wimbledon zaplanowano na 28 czerwca - 11 lipca.

