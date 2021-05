Austriacki tenisista w przeszłości dwukrotnie docierał do finału wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Tym razem 27-letni Austriak prowadził już 2-0 w setach, by później zupełnie stracić inicjatywę. Choć mało kto już w to wierzył, 35-letni Pablo Andujar odrobił straty i ostatecznie wygrał z Thiemem 3-2 w setach.



To sensacja tym większa, że Thiem to obecnie 4. tenisista światowego rankingu, tymczasem Andujar plasuje się dopiero w siódmej dziesiątce.



Austriak przegrał mecz otwarcia w turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa po raz pierwszy w karierze. Rok wcześniej pożegnał się z tą imprezą po ćwierćfinale.



Wynik spotkania 1. rundy:



Pablo Andujar - Dominic Thiem 3-2 w setach (4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4)

