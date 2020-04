Tenis. Roland Garros rozpocznie się prawdopodobnie 27 września

Tegoroczna edycja wielkoszlemowego turnieju tenisowego Rolanda Garrosa odbędzie się prawdopodobnie w dniach 27 września - 11 października, tj. o tydzień później niż podano w marcu - poinformowała gazeta "Le Parisien".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Fibak dla Interii: Polski tenis odżył. Wideo INTERIA.TV

Pierwotnie zawody na paryskich kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa miały zostać rozegrane od 24 maja do 7 czerwca. Ale z powodu koronawirusa organizatorzy w dniu 17 marca ogłosili, że impreza zostanie przeniesiona, a jej nowy termin to 20 września - 4 października.

Reklama

Teraz miejscowi dziennikarze podali, że jest rozważana kolejna data prestiżowego turnieju, m.in. po to, aby tenisiści mieli więcej czasu na przystosowanie się do nawierzchni ziemnej. Organizacje ATP i WTA nie skomentowały jeszcze tych doniesień.



Kolejna sprawa, jak zaznaczono, to fakt, że 20 września we francuskiej stolicy ma się zakończyć inna wielka impreza sportowa - kolarski Tour de France. Poza tym zaledwie tydzień dzieliłby dwie imprezy cyklu Wielkiego Szlema, bowiem US Open w Nowym Jorku jest planowany od 31 sierpnia do 13 września.



Ostateczna decyzja ws. rywalizacji w USA spodziewana jest w czerwcu. Natomiast 1 kwietnia poinformowano o odwołaniu londyńskiego Wimbledonu; planowany był w dniach 29 czerwca - 12 lipca.