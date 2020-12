Tenis. Roger Federer nie zagra w Australian Open

Szwajcarski tenisista nie zagra w przyszłorocznym Australian Open. O decyzji 39-letniego zawodnika poinformował jego agent Tony Godsick. Federera zabraknie w turnieju w Melbourne pierwszy raz od 1998 roku.

- Roger zdecydował, że nie weźmie udziału w Australian Open w 2021 roku. Przez ostatnie dwa miesiące jest lepiej z jego kolanem i formą, ale po konsultacji zdecydował, że najlepszą decyzją dla niego w dłuższym okresie, będzie wznowienie startów po Australian Open - powiedział Godsick.

W lutym, a później w czerwcu, Federer przeszedł operacje prawego kolana. Wznowił treningi w sierpniu. Poważnie rozważał występ w Melbourne, ale uzależniał go od stanu zdrowia. Ostateczną decyzję miał podjąć po sesji treningowej w Dubaju, gdzie przebywa od kilkunastu dni.

Szwajcar ostatni raz w oficjalnym turnieju wystąpił w styczniu tego roku w Melbourne podczas Australian Open. Przegrał w półfinale z późniejszym zwycięzcą Novakiem Djokoviciem.

Federer wygrał 20 turniejów wielkoszlemowych, najwięcej - ośmiokrotnie - Wimbledon. W Australian Open brał udział w 22 kolejnych edycjach. Triumfował sześciokrotnie, raz przegrał w finale, osiem razy w półfinale, trzy razy w IV rundzie, trzy razy w III rundzie, raz - w swoim debiucie w 1999 roku - w eliminacjach.

Z powodu obostrzeń sanitarnych nałożonych na zawodników z za granicy przyszłoroczne Australian Open odbędzie się w dniach 8 - 21 lutego, trzy tygodnie później niż we wcześniej planowanym terminie. ATP nie podało jeszcze kalendarza turniejów, które mają być rozegrane po pierwszym Wielkim Szlemie 2021 roku. To wtedy Federer ma wrócić na kort.



