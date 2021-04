Podczas tegorocznych turniejów WTA i ATP w Madrycie pula nagród zostanie obniżona aż o 60 procent w stosunku do poprzedniej edycji. Wszystko przez pandemię koronawirusa.

Pula nagród dla obu imprez tenisowych w 2021 roku wyniesie 5 228 930 euro, co jest najmniejszą kwotą, odkąd w 2009 roku turnieje są rozgrywane na kortach ziemnych. To też o 60 procent mniej niż dwa lata temu, kiedy odbyła się ostatnia edycja. Wtedy tenisiści mieli do podziału 13 072 320 euro.

W tegorocznej imprezie najbardziej poszkodowani będą zwycięzcy, którzy zarobią 315 160 euro, czyli aż o 73,79 procent mniej niż Kike Bertens i Novak Djoković w 2019 roku.



Finaliści odbiorą czeki na 188 280 euro, czyli o prawie 70 procent mniej niż dwa lata temu.



I tak jest w każdej rundzie, poczynając od kwalifikacji, a najmniejsza różnica to 10 procent.



Turniej WTA w Madrycie potrwa od 29 kwietnia do 8 maja, natomiast ATP od 2 do 9 maja. W grze pojedynczej wystąpią w nich Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

