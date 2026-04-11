Tenis. Polska - Ukraina w Billie Jean King Cup. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Polska - Ukraina w ramach Billie Jean King Cup rozpocznie się dzisiaj o godzinie 12:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Polska - Ukraina. O której godzinie mecz Polek w Billie Jean King Cup? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski walczy z Ukrainą o awans do finałów Billie Jean King Cup bez Igi Świątek, która ogłosiła swoją nieobecność pod koniec marca ze względu na zmiany w swoim sztabie.

Druga część spotkania między Polską a Ukrainą rozpocznie się od rywalizacji deblowej. Maja Chwalińska w parze z Katarzyną Kawą stanie naprzeciw sióstr Nadii - Ludmyły Kiczenok. Następnie Magda Linette (WTA 55) rozegra pojeynek z Eliną Switoliną (WTA 7), a na koniec Katarzyna Kawa (WTA 160) stoczy bój z Martią Kostiuk (WTA 27).

Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa - Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok - 12:00 (Polsat Sport 2)

Magda Linette - Elina Switolina - 13:30 (Polsat Sport 2)

Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk - 15:30 (Polsat Sport 2)

Magda Linette podczas meczu Billie Jean King Cup w barwach Polski Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

