Tenis. Polska - Ukraina w Billie Jean King Cup. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Polsk rozegra dziś drugą część meczu z Ukrainą o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Wobec nieobecności Igi Świątek liderką naszego zespołu jest Magda Linette. O której mecz Polska - Ukraina? Gdzie obejrzeć? Billie Jean King Cup. Tenis. Transmisja na żywo, TV. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Katarzyna Kawa w stroju reprezentacji Polski z rakietą i dwiema piłkami tenisowymi podczas meczu Billie Jean King Cup
Katarzyna Kawa w barwach reprezentacji Polski podczas meczu Billie Jean King CupFoto OlimpikAFP

Mecz Polska - Ukraina w ramach Billie Jean King Cup rozpocznie się dzisiaj o godzinie 12:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Reprezentacja Polski walczy z Ukrainą o awans do finałów Billie Jean King Cup bez Igi Świątek, która ogłosiła swoją nieobecność pod koniec marca ze względu na zmiany w swoim sztabie.

Druga część spotkania między Polską a Ukrainą rozpocznie się od rywalizacji deblowej. Maja Chwalińska w parze z Katarzyną Kawą stanie naprzeciw sióstr Nadii - Ludmyły Kiczenok. Następnie Magda Linette (WTA 55) rozegra pojeynek z Eliną Switoliną (WTA 7), a na koniec Katarzyna Kawa (WTA 160) stoczy bój z Martią Kostiuk (WTA 27).

  • Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa - Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok - 12:00 (Polsat Sport 2)
  • Magda Linette - Elina Switolina - 13:30 (Polsat Sport 2)
  • Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk - 15:30 (Polsat Sport 2)

Andrzej Grupa
tenisistka w białym stroju uderza piłkę rakietą z dużą koncentracją na twarzy; piłka znajduje się w ruchu po lewej stronie kadru
Magda Linette podczas meczu Billie Jean King Cup w barwach PolskiFoto OlimpikAFP
Tenisistka w czerwonym stroju sportowym odbijająca piłkę rakietą podczas dynamicznej wymiany na korcie.
Maja ChwalińskaTomasz Jastrzebowski/REPORTERReporter
