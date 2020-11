Iga Świątek sprawiła trenerowi Piotrowi Sierzputowskiemu niespodziankę, kupując mu wymarzony motocykl. Ten nie pozostał dłużny i także zrealizował obietnicę daną tenisistce.

W rozmowie z Interią trener Sierzputowski wyjaśnił, o co chodziło w zakładzie między tenisistką a jej trenerem.

- Tak naprawdę to był bonus za wynik, który przewidziałem na początku roku. Podczas Australian Open Idze brakowało trochę pewności siebie. Pewnego dnia wracaliśmy ze śniadania i powiedziałem do niej: "Iga przestań gadać negatywnie, możesz tutaj zrobić czwartą rundę". Ona odpowiedziała: "Dobrze trenerze, jak zrobię czwartą rundę to kupię ten motocykl co się trenerowi podoba". I tak zrobiła - opowiadał trener.

Dodał, że teraz on musi wywiązać się z danego słowa.



- Chodzi o ten słynny zakład, że muszę się pozbyć "swetra" (owłosienie trenera na torsie przyp. red). Myślę, że już wkrótce to się wydarzy - wyjaśnił.



Sierzputowski jak powiedział, tak zrobił. Na koncie Darii Abramowicz, psycholog z którą współpracuje Świątek, pojawiła się relacja z usuwania "swetra". Jak widać, Iga także była zdumiona, że trener zrealizował tę obietnicę!

