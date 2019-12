Tenis. Pekao Szczecin Open po raz trzeci uznano najlepszym challengerem na świecie

Wrześniowa, 27. edycja zawodowego turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open ponownie została uznana przez ATP najlepszą imprezą tej rangi na świecie. To trzecie takie wyróżnienie dla najstarszej zawodowej imprezy tenisowej w Polsce.

The Best Challenger Award Pekao Szczecin Open po raz pierwszy otrzymał w 2002 roku. Kolejne takie wyróżnienie przypadło polskiemu turniejowi trzy lata temu. O przyznaniu tegorocznej nagrody ATP poinformowało w czwartek. Oprócz szczecińskiej imprezy równorzędne nagrody przyznano dwóm niemieckim challengerom w Brunszwiku, Heillbron i imprezie w meksykańskim Puerto Vallarta.

Wyróżnienie jest przyznawane przede wszystkim w oparciu o głosy zawodników, którzy po raz kolejny tak wysoko ocenili imprezę w stolicy Pomorza Zachodniego.

- To naprawdę wielkie wyróżnienie i jestem dumny, że ponownie doceniono pracę całej ekipy, która rokrocznie tworzy turniej Pekao Szczecin Open - powiedział Krzysztof Bobala, dyrektor nagrodzonego challengera.

W sezonie 2019 na całym świecie odbyło się ponad 150 imprez challengerowych.

- Szczecin, Brunszwik, Heilbronn i Puerto Vallarta zostały ocenione przez zawodników oraz supervisorów zdecydowanie najwyżej. Różnice między najlepszymi były jednak tak minimalne, że ponownie postanowiono przyznać więcej nagród, aby godnie uhonorować wszystkich tych, którzy na to zasłużyli. Mnie osobiście bardzo cieszy to, że wysiłek, który wkładamy w przygotowanie kolejnych edycji turnieju, jest regularnie doceniany. Zawodnicy chwalą komfortowe warunki, które im zapewniamy, obiekt stale się rozwija, a my odnotowujemy kolejne rekordy frekwencji. Te czynniki to tylko przykładowe elementy, które składają się na sukcesy Pekao Szczecin Open - dodał Bobala.