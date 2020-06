Tenis. Novak Djoković: Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany

Nastawiony początkowo sceptycznie do organizacji US Open Novak Djoković, teraz przyznaje, że perspektywa gry w turnieju daje mu sporo radości. Obawa o bezpieczeństwo została wyparta przez chęć rywalizacji i jak mówi tenisista, wcale nie chodzi jedynie o rozrywkową część sportu, ale przede wszystkim o pracę dla rzeszy ludzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Celt dla Interii o tenisie po pandemii: Najlepsi zawodnicy i największe turnieje sobie poradzą. INTERIA.TV

Tenis podobnie jak niemal wszystkie inne dyscypliny, dotknięty został przez pandemię koronawirusa. Problemem stała się nie tylko możliwość organizacji turniejów, ale również czynnik finansowy. Przestój w sporcie oznaczał bowiem dla wielu spore problemy na gruncie ekonomicznym.

Reklama

Początkowo nie do końca popierający pomysł organizacji turnieju US Open Novak Djoković, wydaje się, że zmienił zdanie i z radością patrzy na perspektywę rywalizacji.

"Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, widząc, że wszystkie turnieje, a zwłaszcza Wielkie Szlemy, organizują swoje wydarzenia" - powiedział w podcaście Eurosportu Djoković, odnosząc się tym razem do French Open, przełożonego z początku czerwca na okres od 27 września do 11 października.

Co ciekawe, organizatorzy French Open chcą, aby tenisiści grali przy obecności widowni. Nie podano natomiast konkretnych granic, co do liczby fanów.

US Open, który ma wystartować 31 sierpnia, zdecydowano się z kolei rozegrać przy pustej widowni.