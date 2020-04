- Roger Federer jest najlepszym tenisistą wszech czasów. Ludzie na całym świecie go uwielbiają - stwierdził Novak Djoković. Serb pytany o najlepszego gracza globu bez wahania wskazał na Federera. Sam jednak przyznał że, na początku swojej kariery, jego zdanie mogłoby być inne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Novak Djoković nie nudzi się w izolacji. Gra w tenisa... patelnią. Wideo INTERIA.TV Tenis ​Djoković, Federer i Nadal chcą utworzyć fundusz finansowy dla innych tenisistów

Epidemia koronawirusa ograniczyła sportową działalność tenisistów, ale zdecydowanie sprzyja ich aktywności w mediach społecznościowych. Niedawno Novak Djoković i Stan Wawrinka zdecydowali się podzielić swoją rozmową w internecie.

Reklama

Zawodnicy odnosili się do wielu spraw, jednak kibiców najbardziej zainteresowały ich opinie, dotyczące wskazania najlepszego tenisisty na świcie. Szczególną popularność w mediach zdobyły słowa Djokovicia. Numer 1. rankingu ATP wskazał na swojego faworyta.

- Roger Federer jest najlepszym tenisistą wszech czasów. Ludzie na całym świecie go uwielbiają. Kiedy z nim grałem, nie liczyłem na to, że sympatia kibiców będzie po mojej stronie. Ja to rozumiem, tak jest z Rogerem - stwierdził Djoković cytowany przez "La Gazzettę dello Sport".

- Podobnie było gdy grałem z Rafaelem Nadalem. Jak mam być szczery to na początku kariery trochę mnie to irytowało na początku mojej kariery. Myślałem, że zasługiwałem na większe wsparcie od kibiców w starciach przeciwko nim. Potem dorastałem i zaakceptowałem to - dodał.

Zobacz więcej doniesień o tenisie



Tematem, który poruszyli zawodnicy był fundusz solidarnościowy dla niżej notowanych tenisistów: - Chciałbym, aby ATP rozdzieliło ok. 3,5 do 4 milionów dolarów wśród zawodników poniżej 250. miejsca. Wraz z Rogerem i Rafaelem chcemy przeznaczyć na ten cel spore środki.

W pomoc mieli by się głównie włączyć gracze z pierwszej setki w rankingu ATP. Według medialnych doniesień przekazaliby oni od 5 do 30 tysięcy dolarów. Kwoty jakie wpłaci powyższa trójka będą wyższe.

PA





Zdjęcie Novak Djoković i Roger Federer / AFP/EAST NEWS / East News