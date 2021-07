Novak Djoković wygrał w tym roku aż trzy turnieje wielkoszlemowe. Teraz marzy o kolejnym triumfie, na turnieju olimpijskim w Tokio. Zdecydował się wystartować w igrzyskach, choć kilku innych znanych tenisistów odpuściło sobie wylot do Japonii.



- Reprezentowanie mojego kraju to dla mnie zaszczyt. To wyjątkowe doświadczenie. W 2008 roku zdobyłem medal w Pekinie i mam nadzieję, że będę w stanie powtórzyć to osiągnięcie dla naszej serbskiej drużyny. Czuję się dobrze zarówno pod względem mentalnym, jak i fizycznym - oświadczył "Nole".

Serb przypomniał też, że swego czasu zwyciężył w turnieju ATP w Tokio. Ale gra na igrzyskach, nawet w tej samej lokalizacji, będzie jednak zupełnie innym wyzwaniem. - W dodatku teraz będzie jakieś 15 stopni więcej - dodał "Djoko".

Djoković w nich widzi najgroźniejszych rywali

Serbski tenisista odniósł się do faktu, że na turnieju olimpijskim w Tokio nie ma jego słynnych rywali z tzw. Wielkiej Trójki. - Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w grze na imprezach, w których brakuje Rogera Federera i Rafy Nadala. To trochę dziwne uczucie - przyznał Djoković. - Ale będą w igrzyskach uczestniczyć Daniił Medwiediew, Stefanos Tsitsipas, Andriej Rublow... - wyliczał Serb największych kontrkandydatów do złotego medalu.

Gdyby Djokoviciowi udało się sięgnąć po olimpijskie złoto w Tokio, byłby już tylko o jeden krok od wyrównania historycznego osiągnięcia Steffi Graf, która wygrała Złotego Wielkiego Szlema. Udało jej się bowiem zwyciężyć we wszystkim wielkoszlemowych turniejach w jednym roku, a do tego dołożyć właśnie triumf olimpijski w Seulu.

- Nie kontaktowałem się z nią wprawdzie, ale jej osiągnięcie będzie trwać wiecznie - mówił o historycznym sukcesie Graf Djoković. Zachowuje jednak chłodną głowę. - W moim przypadku, coś tak trudnego wydaje się teraz realne. Ale powtarzam: wolę iść krok po kroku, nie rozpraszać się po drodze - zaznacza.

