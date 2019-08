Rozstawiony z ósemką Rosjanin Karen Chaczanow pokonał Nicka Kyrgiosa 6:7(3), 7:6(4), 6:2 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Cincinnati z pulą nagród 6,065 mln dolarów. Australijczyk musi liczyć się z karą, bo znów zachowywał się na korcie skandalicznie.

Kyrgios wygrał pierwszą niezwykle zaciętą partię po tie-breaku, ale najwyraźniej nie wytrzymał trudów meczu mentalnie, bo później robił wszystko, byle nie skupić się na grze.

Kłócił się z irlandzkim arbitrem Fergusem Murphym, podgrzewał i tak nerwową już atmosferę prowadząc głośne monologi. Wyszedł do toalety, choć nie miał na to zgody. Zabrał ze sobą dwie rakiety, które po drodze połamał, waląc nimi o podłogę. Ciągle przeklinał sędziego i atakował go z powodu wyimaginowanych problemów.



Po meczu nie podał dłoni sędziemu, a zamiast tego zaklął i splunął w jego kierunku. Zdjął buty i rzucił w trybuny, a połamane rakiety oddał młodym kibicom.



Chaczanow zachował nerwy na wodzy, choć przyznał, że nie była to dla niego komfortowa sytuacja.

- Ma naprawdę wielki talent, ale czasem głowa nie jest we właściwym miejscu - skomentował zachowanie Kyrgiosa.



- To był naprawdę trudny mecz. Musiałem naprawdę się wysilić, żeby wygrać - dodał. - Ciężko się gra przeciwko niemu i to nie tylko mnie, ale wszystkim innym także. Musisz spróbować sobie z tym poradzić, jeśli chcesz mieć szansę na zwycięstwo.



W kolejnej rundzie zagra z Francuzem Lucasem Pouille, który pokonał Denisa Shapovalova 6:4, 6:4.

