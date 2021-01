Tenis. Maja Chwalińska odpadła w kwalifikacjach do Australian Open

Maja Chwalińska nie zagra w turnieju głównym tenisowego Australian Open. Polka przegrała już w pierwszej rundzie kwalifikacji, które z powodu pandemii koronawirusa odbywają się w Dubaju, z Chinką Yue Yuan 4:6, 2:6. Dzisiaj gra także Katarzyna Kawa, która w kwalifikacjach jest rozstawiona z "5".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Hubert Hurkacz - Daniel Elahi Galan 6:2, 6:2. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport Chwalińska już w pierwszym gemie straciła podanie, ale natychmiast potrafiła wyrównać.



Niestety w siódmym gemie Polka znowu przegrała serwis. W kolejnym mogła odrobić straty, miała dwa break pointy, ale Yuan nie dała się przełamać, by następnie wygrać seta 6:4.



W drugiej partii było już zdecydowanie gorzej. Chwalińska oddała własne podanie w trzecim i piątym gemie, by ostatecznie przegrać seta 2:6 i cały mecz.



Austalian Open w tym roku odbędzie się od 8 do 21 lutego w Melbourne.

Zdjęcie Maja Chwalińska / Getty Images

Kwalifikacje do Australian Open, 1. runda:

Yue Yuan (Chiny) - Maja Chwalińska (Polska) 6:4, 6:2