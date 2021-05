Lorenzo Musetti, tenisista, który w poniedziałek pokonał Huberta Hurkacza, dzień później odpadł z turnieju ATP w Rzymie. Włoch przegrał z Amerykaninem Reillym Opelką 4:6, 4:6.

Polski zawodnik poddał mecz pierwszej rundy, przegrywając 4:6, 0:2 i 0:40. Potem tłumaczył, że źle się czuł.

We wtorek 19-letni Włoch okazał się gorszy od Opelki. Amerykanin przystępował do turnieju w Rzymie z zaledwie dwoma wygranymi meczami na kortach ziemnych. Po pokonaniu Musettiego już podwoił tę cyfrę.



Mocno serwujący Opelka zanotował aż 20 asów, a zwycięstwo odniósł po 72 minutach.



23-letni Amerykanin, którego najlepszy występ w zawodach ATP Masters 1000 to ćwierćfinał w Cincinnati w zeszłym roku, w kolejnej rundzie zagra z Rosjaninem - albo Daniiłem Miedwiediewiem, albo Asłanem Karacewem.

Mecz Djokovicia przerwany

Pojedynek numeru jeden męskiego tenisa Serba Novaka Djokovicia z Amerykaninem Taylorem Fritzem zostało przerwane z powodu deszczu przy stanie 6:3, 5:5.



Wyniki drugiej rundy gry pojedynczej:

Felix Auger-Aliassime (Kanada) - Diego Schwartzman (Argentyna, 8.) 6:1, 6:3

Kei Nishikori (Japonia) - Pablo Carreno Busta (Hiszpania, 11.) - walkower

Reilly Opelka (USA) - Lorenzo Musetti (Włochy) 6:4, 6:4



Wyniki pierwszej rundy:

Matteo Berrettini (Włochy, 9.) - Nikołoz Basilaszwili (Gruzja) 4:6, 6:2, 6:4

Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 10.) - Tommy Paul (USA) 6:3, 6:4

Denis Shapovalov (Kanada, 13.) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:1, 6:3

Lorenzo Sonego (Włochy) - Gael Monfils (Francja, 14.) 6:4, 5:7, 6:4

Alejandro Davidovich Fokina (Hiszpania) - Grigor Dymitrow (Bułgaria, 16.) 6:2, 7:6 (7-2)

John Millman (Australia) - Dušan Lajović (Serbia) 6:3, 6:4

Cameron Norrie (W. Brytania) - Roberto Carballes Baena (Hiszpania) 6:4, 6:4

