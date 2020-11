Tenis. Laver Cup: Thiem wystąpi w turnieju w 2021 roku

Zwycięzca tegorocznego wielkoszlemowego US Open Austriak Dominic Thiem potwierdził, że w 2021 roku zagra w tenisowym Laver Cup w Bostonie - ogłosili organizatorzy. W ten sposób dołączył do Szwajcara Rogera Federera w drużynie Europy.

Pomysłodawcą tenisowych pojedynków - na zasadach analogicznych do golfowego Ryder Cup - Starego Kontynentu z zespołem Reszty Świata jest utytułowany Federer. Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku w Pradze, a kolejne gościły w Chicago i Genewie. W sezonie 2020 zawody nie doszły do skutku z powodu pandemii, zaś termin następnej edycji to 24-26 września 2021 w Bostonie.



Wiadomo już, że w przyszłorocznej imprezie pokazowej w składzie Europy (kapitanem jest słynny Bjoerg Borg) zagrają Federer i Thiem. Wkrótce mają zostać ogłoszone kolejne nazwiska tenisistów.



Austriak występował w Laver Cup także w Pradze i Genewie, a zabrakło go tylko w Chicago. Do tej pory za każdym razem triumfowali Europejczycy, odpowiednio, 15:9, 13:8 i 13:11.



W połowie września w finale nowojorskiego US Open Thiem wygrał z niemieckim zawodnikiem Alexandrem Zverevem. W ostatnich dniach Austriak pokonał lidera światowego rankingu Serba Novaka Djokovica w półfinale kończącego sezon turnieju ATP Finals w Londynie. W decydującym pojedynku halowego mastersa przegrał zaś z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.



W 2022 roku Laver Cup przeniesie się do Londynu.



Turniej jest organizowany dla uczczenia Roda Lavera. 81-letni Australijczyk to jedyny tenisista w historii, któremu udało się zdobyć dwa kalendarzowe Wielkie Szlemy (1962 i 1969 rok). W sumie wygrał 11 turniejów tej rangi.

