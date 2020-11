Czeska tenisistka Karolina Pliszkova poinformowała o rozstaniu z trenerem Danielem Vallverdu. Była liderka światowego rankingu zakończyła współpracę z Wenezuelczykiem, który jest też szkoleniowcem Szwajcara Stana Wawrinki, po roku.

Pliszkova najpierw na Twitterze powiadomiła, że odbywający się w drugiej połowie października turniej WTA w Ostrawie był jej ostatnim występem w tym sezonie. Dodała, że wkrótce powinna rozpocząć przygotowania do następnego, tyle że już z innym szkoleniowcem.

"Niestety, ze względu na zobowiązania czasowe mój trener Daniel Vallverdu i ja wspólnie zgodziliśmy się, by zakończyć współpracę. Chciałabym mu podziękować za jego wkład i czas, który spędziliśmy razem" - napisała szósta rakieta świata.

Zatrudniła Wenezuelczyka po rozstaniu z Hiszpanką Conchitą Martinez. 28-letnia Czeszka wygrała w tym sezonie, przerwanym na pięć miesięcy z powodu pandemii Covid-19, jedną imprezę - w styczniu cieszyła się z sukcesu w Brisbane. We wrześniu dotarła do finału w Rzymie, w którym skreczowała z powodu urazu. Nie wiodło jej się w zmaganiach wielkoszlemowych. W Australian Open odpadła w trzeciej rundzie, w US Open i French Open w drugiej.

Vallverdu współpracę z Wawrinką nawiązał w połowie poprzedniego sezonu. W jego sztabie szkoleniowym dołączył wtedy do Szweda Magnusa Normana, z którym Szwajcar rozstał się ponad miesiąc temu po ośmiu latach.

