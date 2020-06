Brytyjski tenisista szykuje się do turnieju Battle of the Brits, który odbędzie się za zamkniętymi drzwiami już za kilka dni. Procedury mówią jednak jasno, że każdy zawodnik powinien poddać się testom na obecność koronawirusa. Tym razem fani mogli zobaczyć nieprzyjemne badanie z udziałem Murraya.

"Nie oglądaj, jeśli jesteś wrażliwy" - napisano pod filmem opublikowanym na Twitterze.

Krótkie nagranie przedstawia proces wykonywania testu na obecność koronawirusa, któremu poddaje się Jamie Murray.

Na filmie widoczne jest pobieranie wymazów z tylnej części gardła oraz z nosa. Szczególnie ten ostatni moment musiał nie należeć do najprzyjemniejszych.

"To było gorsze niż ostatnim razem... o mój Boże" - powiedział mistrz Australian Open w grze podwójnej sprzed czterech lat.