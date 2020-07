Iga Świątek pokonała w finale reprezentantkę gospodarzy Viktoriję Golubic 6:2, 6:2 i wygrała pokazowy turniej tenisowy w szwajcarskim Montreux. 19-letnia Polka odniosła pięć zwycięstw w tej imprezie.

W zawodach w Szwajcarii uczestniczyło osiem zawodniczek, rywalizujących w dwóch grupach po cztery. Po dwie najlepsze trafiły do półfinałów.

Świątek, która zajmuje 49. miejsce w światowym rankingu, w piątek i sobotę pokonała inne reprezentantki gospodarzy: Conny Perrin (254.), Jil Teichmann (63.) oraz Leonie Kueng (155.). Jej półfinałowa rywalka Simona Waltert - rówieśniczka Polki - sklasyfikowana jest na 284. pozycji. Pokonała ją 6:0, 6:4. Golubic (123.) była najlepsza w drugiej grupie.

To pierwsze występy warszawianki po trwającej ponad cztery miesiące przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Do rywalizacji w cyklu WTA Świątek ma wrócić w turnieju przeniesionym z Cincinnati do Nowego Jorku (21-28 sierpnia). Dzień po jego zakończeniu na tych samych obiektach rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.