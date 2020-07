Iga Świątek pokonała reprezentantkę gospodarzy Simonę Waltert 6:0, 6:4 i awansowała do finału pokazowego turnieju tenisowego w szwajcarskim Montreux. To czwarte kolejne zwycięstwo 19-letniej Polki w tej imprezie.

W zawodach w Szwajcarii uczestniczyło osiem zawodniczek w dwóch grupach po cztery. Po dwie najlepsze trafiły do półfinałów.

Świątek, która zajmuje 49. miejsce w światowym rankingu, w piątek i sobotę pokonała inne reprezentantki gospodarzy: Conny Perrin (254.), Jil Teichmann (63.) oraz Leonie Kueng (155.). Waltert - rówieśniczka Polki - sklasyfikowana jest na 284. pozycji.

W finale Świątek zmierzy się z najlepszą w drugiej grupie Szwajcarką Viktoriją Golubic (123.), która wygrała z Teichmann 7:6 (7-3), 3:6, 10-6.

To pierwsze występy warszawianki po trwającej ponad cztery miesiące przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Do rywalizacji w cyklu WTA Świątek ma wrócić w turnieju przeniesionym z Cincinnati do Nowego Jorku (21-28 sierpnia). Dzień po jego zakończeniu na tych samych obiektach rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

