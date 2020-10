Tenis. Iga Świątek spełniła swoje kolejne marzenie

Iga Świątek nie ukrywała, że od zawsze marzyła o poznaniu hiszpańskiego tenisisty Rafaela Nadala. Trzynastokrotny zwycięzca Rolanda Garrosa jest idolem i wzorem do naśladowania dla 19-letniej Polki.

"O mój Boże! Właśnie poznałam Rafaela Nadala online!" - cieszyła się na Twitterze Świątek, która wreszcie miała okazję - choć jedynie za pomocą sieci - porozmawiać ze swoim idolem.

19-latka nie ukrywała entuzjazmu, jednocześnie... przepraszając Hiszpana za niezbyt fortunne zdjęcie. Wpis opatrzyła hasztagiem #dreamscometrue, a więc "marzenia się spełniają".



Jeszcze w tym miesiącu zarówno Świątek, jak i Nadal triumfowali w grze pojedynczej Rolanda Garrosa. Dla Polki był to pierwszy taki sukces w karierze, podczas gdy Nadal już 13. raz wygrywał turniej w Paryżu.



Nadal po raz pierwszy wygrywał turniej Roland Garros w 2005 roku, gdy Świątek kończyła... cztery lata!



W normalnych okolicznościach zwycięzców paryskiego turnieju czekałaby wspólna sesja fotograficzna, więc okazja do osobistego zapoznania z Nadalem byłaby o wiele lepsza. Niestety, z powodu środków zapobiegawczych przed koronawirusem, triumfatorzy turnieju byli fotografowani pojedynczo.



Świątek po powrocie do Polski humorystycznie opowiadała zresztą o swoim kolejnym marzeniu.



- Mam nadzieję, że Rafa dostrzeże potencjał naszej relacji - śmiała się podczas spotkania z dziennikarzami.

