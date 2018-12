Kolejny sukces Igi Świątek! 17-letnia tenisistka Legii Warszawa rozprawiła się w trzech setach z Amerykanką Claire Liu 3-6, 7-5, 6-2, w półfinale kwalifikacji w Auckland.

Choć to dopiero kwalifikacje do turnieju głównego, to mecz był o tyle prestiżowy, że spotkały się najlepsza juniorka światowego tenisa w 2017 r. (Liu) z najlepszą juniorką roku 2018 (Świątek) i to Polka okazała się lepsza, choć jest o rok młodsza!

Obie tenisistki wygrywały juniorski Wimbledon - Liu w 2017 r., a Iga w tym roku. Dzisiejsza wygrana to świetny prognostyk przed Igą, która profesjonalne uprawianie tenisa godzi z nauką.

W finale Iga zmierzy się z Amerykanką Jamie Loeb, bądź Słowaczką Janą Czepalovą.

W ćwierćfinale Polka odprawiła 6-2, 6-2 reprezentantkę gospodarzy Elys Venturę.

Półfinał kwalifikacji do turnieju Auckland Open

Claire Liu (USA) - Iga Świątek (Polska) 6-3, 5-7, 2-6