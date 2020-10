Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, Iga Świątek nie będzie musiała przechodzić formalnej kwarantanny. Polska tenisistka odebrała w piątek odznaczenie od Andrzeja Dudy, u którego zdiagnozowano koronawiursa. Interia spróbowała się skontaktować się z otoczeniem Igi Świątek, które jednak wciąż nie przesłało swojej odpowiedzi.

Informację o zakażeniu koronawirusem prezydenta Andrzej Dudy przekazano w sobotę rano. Głowa państwa dzień wcześniej miała bardzo napięty grafik. Prezydent między innymi odznaczył Igę Świątek za osiągnięcia sportowe i promocję kraju.



Polska tenisistka od razu poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że czuje się dobrze: - Ani ja, ani członkowie mojego teamu nie mamy objawów koronawirusa. Wykonujemy testy regularnie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami poddajemy się kwarantannie. Badania powtórzymy za trzy dni. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, uważajcie na siebie - napisała Świątek.



Jak twierdzi jednak RMF FM, triumfatorka prestiżowego turnieju Rolanda Garrosa nie będzie musiała przechodzić kwarantanny. Dziennikarze rozgłośni podali, że jest to decyzja sanepidu, który uważa, że podczas wręczenia odznaczenia zachowano wszelkie zasady bezpieczeństwa (maseczki i rękawiczki).



Z tego właśnie powodu Polka miałaby nie odbywać kwarantanny. Według sanepidu sytuacja Świątek jest odmienna od innych przypadków kontaktu z osobami zakażonymi, po których poddane kwarantannie zostają nawet osoby niemające bezpośredniej styczności z chorym.



- Jeżeli wszystkie osoby podczas piątkowego spotkania z prezydentem w momencie kontaktu z nim miały nałożone maseczki i on sam także, to ryzyko zakażenia jest minimalne i nie ma sensu takich osób wysyłać na kwarantannę - uważa lekarka i pełnomocnik Dyrekcji CSK MSWiA ds. COVID-19 Agnieszka Szarowska.



Podkreśliła, że gdyby "poza kamerami" prezydent np. usiadł z Igą Świątek i zjadł z nią obiad, wypił kawę i maseczki byłyby w tej sytuacji zdjęte, to Iga Świątek powinna udać się wtedy na kwarantannę.

"Jeżeli jednak znalazła się tylko w dużym pomieszczeniu tylko by odebrać odznaczenie, a kontakt w bliskiej odległości to było kilkanaście sekund i była w masce, to nie musi iść na kwarantannę. Wystarczy tylko, by mierzyła temperaturę i obserwowała ewentualne objawy" - powiedziała Szarowska.

Świątek otrzymała odznaczenie od prezydenta za wygraną wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Tenisistka w finale pokonała Sofię Kenin.



Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda wręcza odznaczenie państwowe Idze Świątek / Adam Guz / PAP

