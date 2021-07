Świątek i Hurkacz rywalizują obecnie w wielkoszlemowym Wimbledonie, ale po jego zakończeniu nie będą długo wypoczywać. Wiadomo już, że 13 lipca oboje pojawią się w Gdyni na otwarciu turnieju BNP Paribas Poland Open.



Jak przekazano, otwarcie turnieju rozpocznie się od rozmowy z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem, którzy opowiedzą o przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. Następnie tenisiści przeprowadzą trening dla młodych zawodników, a finałem będzie mecz pokazowy z ich udziałem.



Świątek/Matkowski - Hurkacz/Jans-Ignacik w meczu charytatywnym

Świątek zagra w parze ze znanym deblistą Marcinem Matkowskim, natomiast partnerką Hurkacza będzie olimpijka, finalistka Rolanda Garrosa w deblu Klaudia Jans-Ignacik.

Spotkanie ma mieć charakter charytatywny. Dochód z meczu ma zostać przekazany na wsparcie Akademii Przyszłości.



Na ten cel zostaną także przekazane pieniądze z licytacji, podczas której będzie można wygrać zagranie tie-breaka z Igą Świątek, a następnie Hubertem Hurkaczem.



- Cieszę się, że możemy wraz z Hubertem zagrać przed polską publicznością i wspólnie z kibicami tenisa po prostu dobrze się bawić, w dodatku w szczytnym celu, podczas oficjalnego otwarcia jedynego turnieju WTA w Polsce. To ważne, że każdy kto kupi bilet na to wydarzenie, dołoży swoją cegiełkę do wsparcia dzieci z Akademii Przyszłości, które dzięki nam mają szansę uwierzyć w siebie i spełnienie swoich marzeń - powiedziała dla strony polski-tenis.pl Iga Świątek.

Zdjęcie Iga Świątek / AELTC/Ben Salomon-Pool / Getty Images

