Tenis. Iga Świątek doceniona w licznych plebiscytach

​Dawno już tak wiele nie mówiło się o polskim tenisie, co tym bardziej cieszy w obliczu zbliżających się obchodów 100-lecia istnienia Polskiego Związku Tenisowego. Iga Świątek zawojowała nie tylko paryskie korty im. Rolanda Garrosa, ale także odniosła sukcesy w kilku prestiżowych plebiscytach.

W sobotę Iga błyszczała, pomimo wyraźnej tremy, podczas Gali Mistrzów Sportu. Stojąc obok zwycięzcy - Roberta Lewandowskiego, odbierała statuetkę za II miejsce w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2020 roku. Jej szkoleniowiec Piotr Sierzputowski został wybrany trenerem roku.

Ta sama trójka, kilka godzin wcześniej, została laureatami Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego za osiągnięcia w 2020 roku.



Ale warto przypomnieć, że Świątek na początku stycznia zwyciężyła w 38. plebiscycie AIPS Europe na najlepszą sportsmenkę Europy w 2020 r. To wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że w głosowaniu uczestniczyły 43 narodowe kluby zrzeszające dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów największej sekcji kontynentalnej Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (AIPS).



W głównym plebiscycie AIPS, w którym wyboru najlepszych sportowców świata dokonywali przedstawiciele mediów ze 116 krajów, 19-letnia Polka zajęła wysokie czwarte miejsce, a do trzeciego - Amerykanki Sereny Williams zabrakło jej zaledwie 17 głosów. Zdecydowanie zwyciężyła w nim inna tenisistka, Japonka Naomi Osaka, a druga była wenezuelska lekkoatletka (trójskok) Yulimar Rojas, która wyprzedziła Igę tylko o 21 głosów.



Natomiast w "Champion des Champions 2020", organizowanym przez redakcję francuskiego dziennika "L'Equipe", Świątek była siódma w kategorii kobiet, w której wygrała norweska biathlonistka Marte Olsbu-Roeiseland. Warto zauważyć, że wśród panów ubiegłoroczny triumfator Hiszpan Rafael Nadal, pomimo 13. w karierze tytułu w Rolandzie Garrosie, musiał uznać wyższość brytyjskiego kierowcy Formuły 1 Lewisa Hamiltona.



Najniżej 19-letnia polska tenisistka została sklasyfikowana - na dziewiątej pozycji - w 63. Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej, w której najlepszym sportowcem Europy 2020 roku uznano Roberta Lewandowskiego.



Świątek w październiku, jako pierwsza Polka w historii, odniosła zwycięstwo W Wielkim Szlemie, zdobywając tytuł na paryskich kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. Obecnie zajmuje 17. miejsce w rankingu WTA Tour, najwyższe w dotychczasowej karierze. W tym tygodniu Iga poleci do Melbourne, gdzie podobnie jak wszyscy uczestnicy wielkoszlemowego Australian Open, przejdzie obowiązkową 14-dniową kwarantannę, połączoną z treningami, organizowanymi w ścisłym rygorze sanitarnym.



Oprócz Igi, w Australian Open (rozpocznie się lutego) w singlu wystąpi jeszcze trójka polskich tenisistów: Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak (Lotos PZT Team), a w deblu dołączy do nich Łukasz Kubot. W tym tygodniu w składających się z trzech rund eliminacji do pierwszej tegorocznej imprezy wielkoszlemowej, rozgrywanych w Dubaju, wystartują Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska (Lotos PZT Team).