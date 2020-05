To nie jest jeszcze turniej ATP, ale w końcu dojdzie do prawdziwej tenisowej rywalizacji. Hubert Hurkacz jest pierwszym polskim sportowcem, który wraca do gry. 23-letni tenisista z Wrocławia weźmie udział w turnieju UTR Pro Challenge Florida. Transmisja w Polsacie Sport.

- Liczę na to, że będę dobrze grał. Z takimi nadziejami jadę na turniej. Te mecze sparingowe pokażą, w jakiej jestem formie i nad czym trzeba pracować - mówi w rozmowie z Interią 29. zawodnik w rankingu ATP.

Turniej rozegrany zostanie w West Palm Beach na Florydzie. Oprócz Polaka wezmą w nim udział Amerykanie - Reilly Opelka (39. ATP) i Tommy Paul (57. ATP) oraz Serb Miromir Kecmanović (47. ATP), który w ostatniej chwili zastąpił Tennysa Sandgrena.



- To są zawodnicy z pierwszej setki, a na tym poziomie każdy zawodnik potrafi grać świetnie w tenisa. Reilly niesamowicie serwuje i jest bardzo niebezpieczny, Tony Paul gra dobrze z linii końcowej, Miromir Kecmanović świetnie gra w defensywie i potrafi przejmować inicjatywę forhendem - opisuje swoich przeciwników Hubert Hurkacz.

23-letni zawodnik czas pandemii spędza w Stanach Zjednoczonych. Miał możliwość treningu. Ćwiczył m.in. z partnerem deblowym Łukasza Kubota Marcelo Melo i braćmi Zverev. Jak każdemu brakuje mu turniejów. - Treningi rywalizacji nie zastąpią. Cały czas pracuje jednak nad elementami, które planuje wdrożyć się do swojej gry. Dzięki temu będę miał okazję wdrożyć się i zobaczyć co mi się polepszyło, a nad czym muszę jeszcze popracować - zapowiada Polak.

Niewykluczone, że turnieje jak ten na Florydzie staną się przez pewien czas standardem w życiu tenisistów. ATP i ITF zawiesiły międzynarodowe rozgrywki do 12 lipca. - Są to inne rozgrywki niż normalne turnieje ATP. Myślę, że przez kilka najbliższych tygodni, może nawet miesięcy możemy rozgrywać właśnie takie mecze sparingowe. Niekoniecznie to jest powrót do normalności, ale to jest powrót do gry w tenisa i rywalizacji - twierdzi Hurkacz.

Czy sądzi, że w tym sezonie tenisiści zagrają jeszcze na kortach o punkty do rankingu ATP? Wielu czołowych zawodników, w tym Rafael Nadal twierdzi, że może to być nie możliwe. - Liczę na to, że sezon się odbędzie. Wszystko zależy od tego, czy będzie można podróżować i czy zostaną otwarte granice - odpowiada wrocławianin.

Turniej UTR Pro Challenge Florida rozgrywany będzie w formule grupowej (mecze w piątek i sobotę). W niedzielę odbędzie się spotkanie o trzecie miejsce i finał.

Olgierd Kwiatkowski