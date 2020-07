Do sensacji było daleko, ale 18-letni Jasza Szajrych stoczył niespodziewanie wyrównany pojedynek z 29. tenisistą na świecie Hubertem Hurkaczem w pierwszej rundzie 94. Narodowych Mistrzostw Polski. Wygrał faworyt 6-4, 7-6 (4). Mecz trwał 98 minut.

Hurkacz miał problemy z przyzwyczajeniem się do gry na ziemnej nawierzchni. Ostatnie turnieje rozgrywał w USA na betonie. Faworytowi w takich turniejach nigdy nie jest łatwo, szczególnie w pierwszym meczu. Ale też trzeba przyznać, że finalista ostatnich mistrzostw Polski juniorów, nie zestresował się nową dla siebie sytuacją - pełnymi trybunami, transmitującymi to spotkanie kamerami Polsatu i stawką. To były jego pierwsze mistrzostwa kraju seniorów. Zagrał znakomite spotkanie.

W drugim secie wydawało się, że mecz będzie miał z góry zakładany przewidywalny scenariusz. Hurkacz szybko objął prowadzenie 3:0. Ale zupełnie niespodziewanie Szajrych wygrał trzy kolejne gemy, dwukrotnie przełamując serwis 29. zawodnika ATP. Na tym emocje wcale się nie zakończyły. Mecz toczył się dalej w rytmie gem za gem. Swój serwis na 6:5 Szajrych wygrał do 0. Hurkacz zrewanżował się mu potem tym samym. Doszło do tie-breaka, w którym wątpliwości już nie było. Hukarkacz wygrał pewnie 7-4. Drugi set trwał 57 minut.

W drugiej rundzie Hurkacz zagra ze zwycięzcą meczu Szymon Walków - Maks Kaśnikowski. Ten pojedynek rozegrany zostanie w czwartek. W środę wieczorem najlepszy polski tenisista wystąpi tylko w deblu w parze z Mateuszem Terczyńskim przeciwko duetowi Jan Gałka, Piotr Galus.

Mistrzostwa w Bytomiu potrwają do niedzieli. Pula nagród wynosi 200 tys. zł. Transmisje codziennie w Polsacie Sport.

Olgierd Kwiatkowski



Zdjęcie Hubert Hurkacz /Michał Dubiel /East News

I runda 94. Narodowych Mistrzostw Polski:

Gra pojedyncza mężczyzn

Hubert Hurkacz (1.) - Jasza Szajrych 6:4, 7:6 (4)

Kamil Majchrzak (2.) - Aleksander Orlikowski 6:1, 6:0

Kamil Gajewski - Grzegorz Panfil 6:7, 6:3, 6:2

Piotr Gryńkowski - Dominik Nazaruk 6:7, 6:2, 6:4

Michał Mikuła - Piotr Galus 6:3, 7:5

Jan Zieliński (6.) - Dariusz Kuczyński 6:1, 6:0

Gra pojedyncza kobiet

Stefania Rogozińska-Dzik (6.) - Witkoria Saska 6:2, 6:0

Anna Hertel - Karolina Bartusek 6:1, 6:2

Magdalena Hędrzak - Justyna Sasiak 6:3, 6:2