ATP Race to ranking uwzględniający wyniki z roku kalendarzowego. Ma na celu wyłonienie ośmiu zawodników do turnieju ATP Masters Finals, który na zakończenie sezonu odbędzie się w Turynie od 14 do 21 listopada.

Polak spadł w tej klasyfikacji na dziewiąte miejsce. Wyprzedził go Norweg Casper Ruud. Do wrocławianina przybliżył się Włoch Jannick Sinner.

Casper Ruud z piątym zwycięstwem w sezonie

Ruud wygrał w niedzielę turniej ATP 250 w San Diego. W finale zdecydowanie pokonał Camerona Norriego 6:0, 6:2. 22-letni Norweg dokonał niebywałego wyczynu, bo było to jego piąte zwycięstwo w turnieju ATP w tym sezonie. Przed San Diego zwyciężał w: Genewie, Bastad, Gstaad i Kitzbuhel.

Reklama

Żaden inny tenisista nie może pochwalić się takim osiągnięciem. Ustępują mu nawet najlepsi. Po cztery turnieje wygrali w 2021 roku: Novak Djoković (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i Belgrad), Daniił Miedwiediew (US Open. Toronto, Mallorca Open i Marsylia Open), Aleksander Zverev (Cincinnati, Madryt Open, Acapulco Open i turniej olimpijski).

Hurkacz triufmował w trzech turniejach, w: Delray Beach, Miami i Metz przed tygodniem. Podobnie jak jego wielki rywal w walce o Turyn Jannik Sinner. Włoch właśnie triumfował w Sofii, wcześniej wygrywając w Melbourne i Waszyngtonie.

Najważniejsze turnieje: Indian Wells, Wiedeń, Paryż

Polak jest dziewiąty w ATP Race i ma 2775 pkt. Ta pozycja zagwarantować może mu start w Turynie, bo nie weźmie udziału w Mastersie Rafael Nadal, który rehabilituje się po kontuzji stopy. Hurkacz do ósmego Ruuda traci 150 pkt. i ma przewagę 270 pkt. nad Sinnerem oraz 445 pkt. nad Feliksem Auger-Alliassime. Ta czwórka walczy o ósme i dziewiąte miejsce. Za nimi są Asłan Karcew i Pablo Carreno Busta, ale z dosyć dużymi stratami.

24-letni tenisista z Wrocławia przygotowuje się teraz do turnieju w Indian Wells, który rozpoczyna się w środę. To jeden z dwóch turniejów rangi Masters 1000 do końca sezonu. Będzie miał niezwykłe znaczenie dla rankingu ATP Race, bo można w nim zdobyć najwięcej punktów.

Przed Turynem z ważniejszych turniejów do rozegrania pozostały jeszcze: Erste Bank Open w Wiedniu (ATP 500 w dn. 25.10 - 31.10) i Rolex Paris Masters w Paryżu (ATP 1000 w dn. 01.11 - 07.11). Pozostałe imprezy mają rangi 250 i nie będą miały aż takiego znaczenia.

Olgierd Kwiatkowski

ATP Race to Turin

1. Novak Djoković (Serbia) 8 370

2. Daniił Miedwiediew (Rosja) 6 380

3. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5 470

4. Alexander Zverev (Niemcy) 4 915

5. Andriej Rublow (Rosja) 4 120

6. Matteo Berrettini (Włochy) 3 955

7. Rafael Nadal (Hiszpania) 2 985

8. Casper Ruud (Norwegia) 2 925

9. Hubert Hurkacz (Polska) 2 775

10. Jannik Sinner (Włochy) 2 505

11. Felix Auger-Alliassime (Kanada) 2 320

12. Asłan Karacew (Rosja) 1 940

13. Pablo Carreno-Busta (Hiszpania) 1 880

14. Cameron Norrie (Wielka Brytania) 1 840

15. Denis Shapovalov (Kanada) 1 790







Zdjęcie Hubert Hurkcz i Jannik Sinner po finale w ATP w Miami. Obaj rywalizują o miejsce w ATP Masters Finals w Turynie / Matthew Stockman / AFP