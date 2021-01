Tenis. Hubert Hurkacz rozstawiony w Australian Open

Hubert Hurkacz przystąpi do rozpoczynającego się 8 lutego pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open jako zawodnik rozstawiony. Najlepszy polski tenisista po raz czwarty w karierze znajdzie się w tej uprzywilejowanej pozycji. Zanim to się stanie, dziś o godz. 21.00 Polak zagra w półfinale turnieju ATP 250 w Delray Beach. Transmisja w Polsat Sport Extra.

Wrocławianin skorzysta z tego, że do Melbourne nie poleci John Isner. Amerykanin poinformował o rezygnacji z występu w Australian Open po porażce w ćwierćfinale z Sebastianem Kordą w Delray Beach. Tłumaczył, że w nie chce rozstawać się z rodziną na czas dwutygodniowej kwarantanny wprowadzonej przez organizatorów AO.

Isner jest sklasyfikowany na 25. pozycji w rankingu ATP. Wcześniej z udziału w Australian Open zrezygnował Roger Federer (5. ATP). Menedżer Szwajcara tłumaczył, że jest za wcześnie na ten start. Ostatnio pojawiły się jednak informacje, że zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych nie zagra w Melbourne - tak jak teraz Isner - z powodów rodzinnych.

Absencja tych dwóch zawodników wystarczy, by znajdujący się na 34. miejscu w tzw. Entry List Hubert Hurkacz (w ATP jest 35.), przeskoczył na 32. pozycję przed losowaniem Australian Open.

Dla 23-letniego tenisisty z Wrocławia będzie to już czwarty występ w Wielkim Szlemie z pozycji rozstawionego zawodnika. Dotychczas miało to miejsce we wszystkich ubiegłorocznych turniejach, w których Hurkacz dwukrotnie przegrał w II rundzie (w Australii i US Open), a raz w I rundzie (w Roland Garrosie). Najlepszy swój wynik zanotował gdy nie był rozstawiony. W 2019 roku dotarł do III rundy Wimbledonu, przegrywając w tej fazie londyńskiego turnieju po zaciętym meczu z Novakiem Djokoviciem.

Hurkacz nadal gra w turnieju w Delray Beach. W dzisiejszym półfinale zmierzy się z Amerykaninem Christianem Harissonem (789. ATP). Zaraz po turnieju wylatuje do Australii, gdzie będzie musiał przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę.

